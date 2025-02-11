Сайт бренда одежды Канье Уэста с нацистской символикой перестал работать

В ходе трансляции Супербоула был продемонстрирован рекламный ролик, в котором Уэст призывал посетить сайт бренда. Однако сайт Yeezy перестал работать, когда разработчик Shopify решил прекратить сотрудничество с музыкантом.

«Все продавцы несут ответственность за соблюдение правил нашей платформы. Этот продавец (Yeezy- ред.) <…> нарушил наши условия, поэтому мы удалили его из Shopify», — заявили в компании.

При этом, по данным телеканала, Shopify не конкретизировала, в чем именно состояло нарушение, допущенное брендом Уэста. Однако условия использования сервиса оставляют за Shopify право ограничивать продажу товаров и услуг, которые компания считает «опасными, неприемлемыми или оскорбительными».

Ранее на странице Канье Уэста в соцсети Х было опубликовано около 20 постов с националистическими, сексистскими и антисемитскими высказываниями. После возмущения общественнсоти рэпер назвал это «социальным экспериментом».