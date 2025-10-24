Сайт аниме MyAnimeList стал недоступен для российских пользователей

Роскомнадзор ограничил доступ к MyAnimeList — крупнейшей в мире социальной сети и каталогу аниме, содержащей базы данных о японских мультсериалах и манге, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Решение о блокировке было вынесено 22 октября, однако причины ограничения доступа к ресурсу не раскрываются.

На момент блокировки на платформе было зарегистрировано более 850 тысяч пользователей, из которых около 100 тысяч ежедневно посещали сайт. MyAnimeList предоставлял возможность составления персональных коллекций аниме, оценки произведений, ведения дискуссий и формирования сообществ.

В настоящее время доступ к ресурсу на территории России возможен только через VPN-сервисы.