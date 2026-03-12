Сафари-парк в Клину стал серебряным призером конкурса «Диво Мира»

Сафари-парк «Изумрудный лес» в поселке Нарынка городского округа Клин занял второе место на международном фестивале-конкурсе «Диво Мира», итоги которого подвели 11 марта в китайском городе Санья. Проект отметили в номинации «Приключенческий туризм и активный отдых», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На конкурс представили 125 проектов из 12 стран, включая ОАЭ, Катар, Индию, Турцию и Китай. Сафари-парк из Клина получил серебро в номинации, посвященной активному и приключенческому туризму.

В прошлом году «Изумрудный лес» уже становился лауреатом крупных туристических премий. Парк признали лучшим в номинации «Глемпинг и экотуризм» национальной премии «Маршрут построен», он занял первое место на XII Всероссийском туристическом фестивале «Диво России» в категории «Активный отдых», а также победил в туристической премии в сфере креативного туризма и инноваций.

На территории сафари-парка обитают более 50 видов животных. Альпаки, еноты, шотландские коровы, сурикаты, лани, зубры, бизоны и кенгуру содержатся в просторных вольерах, максимально приближенных к естественной среде обитания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.