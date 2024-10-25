САЕ-решение T1 вошло в реестр российского ПО

Включение сведений о продукте в реестр российского ПО предоставляет преференции правообладателям при участии в государственных и муниципальных закупках, а также позволит заказчикам применять решение в рамках работ, подразумевающих использование доверенного ПО, и при выполнении государственных заказов, что особенно важно для высокотехнологичных отраслей.

CAE-решение Т1 позволяет осуществлять междисциплинарный инженерный анализ с учетом самых актуальных требований российской высокотехнологической промышленности. Продукт используют в решениях задач фотоники, электромагнетизма, прочности, теплообмена и гидрогазодинамики. Внедрение CAE-инструмента на ранних стадиях проектирования помогает повысить эффективность разработки и снизить затраты благодаря минимизации количества экспериментов и заблаговременному обнаружению проблем.

Решение окажется интересным как профессиональным расчетчикам, так и широкому кругу инженеров. CAE от Т1 можно включить в различные пакеты ПО CAD/CAE/PLM/EDA, благодаря чему значительно сокращается время разработки новых инновационных изделий, снижаются материальные затраты компании и расширяется сфера его применения.

«Мы создавали CAE-инструмент с опорой на запросы и отраслевые особенности российского бизнеса, чтобы промышленность могла ускорить процесс разработки сложных технических изделий, повысить их качество и надежность. Включение этого решения в Реестр российского ПО — важный для нас этап. Этот шаг поможет не только расширить возможности использования решения, но и укрепит доверие крупных игроков российского рынка из различных индустрий», — отметил исполнительный директор «Т1 Интеграция» Михаил Книгин.