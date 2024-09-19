Сад «Аквариум» около Театра Моссовета благоустроили в 2024 году

Благоустройство провели в саду «Аквариум» или, как его еще называют горожане, зеленом фойе Театра Моссовета, который находится на Большой Садовой улице в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Театр начинается с вешалки, а сад „Аквариум“ — с исторической ограды. Решетку и ворота отчистили и привели в порядок», — написал мэр на своем персональном сайте.

Также в саду установили новые фонари, напоминающие старинные газовые лампы. А свыше 4 тыс. м воздушных кабельных линий убрали под землю. Кроме того, в саду появились новые видеоэкраны и лайтбоксы для афиш. Дорожки в зеленой зоне замостили гранитной плиткой, проложили дополнительные трубы ливневой канализации, установили лавочки.

Специалисты провели работы на трех фонтанах. Они почистили чаши и фигуры. Работы прошли на фонтане с бронзовой фигурой греческого бога Аполлона, на фонтане Сатира с флейтой Пана, а еще на фонтане-ручье, который связывает первые два в единый комплекс.

Почистили и покрасили колоннаду, восстановили грот с мини-фонтаном с головой Медузы Горгоны. А еще в саду дополнительно высадили 270 кв. м цветников, сделали 5,4 тыс. кв. м газона. Позднее там посадят 2,8 тыс. кустарников.