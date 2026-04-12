«С вас 5 тысяч»: россиян могут начать наказывать за лебедей из шин

Россиян, использующих старые автомобильные шины для украшения дворовых клумб или создания декоративных элементов, могут начать штрафовать на 5 тысяч рублей. В отдельных ситуациях возможно даже возбуждение уголовного дела. Об этом заявил управляющий партнер адвокатского бюро «Жаров и партнеры», глава экологической комиссии Ассоциации юристов России Евгений Жаров, пишет ТАСС .

По словам Жарова, в соответствии с российскими законами, ранее используемые по назначению автомобильные шины классифицируются как отходы производства и потребления, обладающие четвертым классом опасности. Следовательно, любое размещение этих изделий на территории двора — будь то применение в качестве цветников, бордюров или декоративных фигур — считается незаконным сбросом отходов.

Юрист отметил, что с 2021 года контролирующие учреждения и судебная система единообразно рассматривают такие действия как противоправные. Исключение составляют лишь случаи, когда шины были заранее переработаны в крошку или другой безопасный продукт, что в домашних условиях невозможно сделать. За данное нарушение устанавливается административное наказание по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ. Для физических лиц штраф варьируется от 2 до 3 тысяч рублей.

Жаров подчеркнул, что наступление ответственности не зависит от того, используются шины с декоративной целью или просто хранятся на территории. Он также добавил, что если в результате применения или утилизации шин будет установлен ущерб для природы или здоровья граждан, например, вследствие загрязнения почвы токсичными веществами, меры воздействия могут быть усилены. Для организаций это может привести к временному запрету деятельности, а в некоторых ситуациях — к уголовному преследованию.

Адвокат указал, что повторное совершение аналогичного нарушения в течение одного года увеличивает максимальный размер штрафа до 5 тысяч рублей. Специалист рекомендует избегать подобных проблем и утилизировать отработанные покрышки через специальные приемные пункты, а не изготавливать из них декоративных лебедей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.