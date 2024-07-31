«С трудом якутов понимаем, только таджиков не хватало»: боец о мигрантах в ВС РФ

Участники СВО записали видео с обращением к мигрантам, прибывающим в Россию. Военные призвали их рассмотреть возможность присоединиться к ВС РФ в зоне спецоперации. Тем не менее один из российских военнослужащих под позывным Морган выразил мнение, что гастарбайтеры способны вызвать множество трудностей в ходе выполнения задач СВО, сообщает «ФедералПресс» .

«А зачем они нам здесь нужны? Мы с трудом якутов с тувинцами понимаем, только таджиков не хватало. Они нам в стране уже кривых квартир понастроили. Теперь еще блиндажи рушиться будут», — утверждает армеец.

По мнению «Моргана», идея привлечения мигрантов в войска — привлекательная. Однако если мигранты «ощущают себя хозяевами» вне зоны СВО, то, вступив в реальный бой с вооруженным противником, они могут вызвать множество сложностей, говорится в статье.

Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил единоразовую выплату для тех, кто подписал контракт с Минобороны РФ в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года. Она составит 400 тысяч рублей.