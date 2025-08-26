С сентября СФР начнет выплачивать студенткам повышенное пособие по беременности

С 1 сентября 2025 года в Московском регионе начнет действовать новая мера социальной поддержки для будущих мам, получающих образование. Отделение Соцфонда по Москве и Московской области будет выплачивать повышенное пособие по беременности и родам студенткам, обучающимся по очной форме в вузах, ссузах, научных организациях и учреждениях дополнительного профессионального образования. Об этом сообщает пресс-служба Соцфонда РФ по Московскому региону.

В настоящее время декретные для данной категории женщин зависят от размера стипендии, а назначает их образовательная организация, в которой учится беременная студентка. С нового учебного года обязательства по выплате пособия по беременности и родам возьмет на себя региональное Отделение Соцфонда. Выплата существенно вырастет — до 100% от величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленной в регионе проживания молодой женщины. В Москве в 2025 году его размер увеличен до 27 302 рублей, в Московской области прожиточный минимум равен 21 039 рублям.

Пособие по беременности и родам, как и ранее, предоставляется за весь период декретного отпуска. При этом с 1 сентября его назначение не будет зависеть от того, получает ли молодая женщина стипендию и обучается ли она на платной или бюджетной основе.

Заявление на получение выплаты пособия необходимо подать в течение 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам. Это можно сделать в личном кабинете на портале госуслуг, в любой клиентской службе отделения СФР по Москве и Московской области или МФЦ. К заявлению необходимо приложить документ об обучении на дневном отделении в образовательной организации с указанием периода отпуска по беременности и родам, а также с информацией о неполучении пособия. Кроме того, потребуется справка из медицинской организации, подтверждающая период нетрудоспособности женщины.

Решение о назначении пособия отделением Соцфонда выносится в течение 10 рабочих дней. Средства выплачиваются не позднее 5 рабочих дней.

Студентки, подавшие заявление на пособие до 1 сентября 2025 года, продолжат получать выплаты через образовательные организации.

«Соцфонд продолжает расширять меры поддержки, которые получают семьи при рождении и воспитании детей. Особое внимание уделяется молодым семьям, в том числе тем, кто совмещает учебу и материнство. Повышение пособия по беременности и родам с нового учебного года позволит будущим мамам из числа студенток почувствовать финансовую уверенность и сосредоточиться на самом важном — счастье материнства и воспитании малыша», — отметил заместитель управляющего Отделением СФР по Москве и Московской области Алексей Путин.

Если остались вопросы, всегда можно обратиться в единый контакт-центр взаимодействия с гражданами по тел. 8 (800-10) 0-00-01 (звонок бесплатный), а также получить информацию, подписавшись на наши страницы в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм.

