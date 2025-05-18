С певицы Седоковой требует 60 млн рублей за продажу квартиры

В браке Седокова и Тимма приобрели квартиру в ЖК «Алые паруса» в 2022 году. 12 сентября прошлого года певица продала это жилье как минимум за 150 млн рублей, а через месяц она подала заявление на развод.

Адвокаты семьи Тиммы хотят отсудить у артистки хотя бы 60 млн рублей, так как по закону совместно нажитое имущество делится пополам. Эти средства предназначаются на обеспечение ребенка спортсмена от первого брака, который остался без отца.

Супруги приобрели в браке пять квартир (четыре из них — еще на этапе котлована). Они продавали жилье после сдачи дома. Квартиру в ЖК «Алые паруса» отдали последней. Юристы подготовили для Седоковой досудебную претензию, семья Тиммы предлагает мировое соглашение.

Кроме того, по словам представителей спортсмена, певица врет о быте с ним: например, что он жил за счет супруги. У адвокатов есть доказательства, что у Тиммы было все в порядке с финансами, так как спортсмен получал зарплату по контракту в «Химках» с 2019 по 2021 год. Также он продал квартиру в Латвии за 500 тыс. евро и два автомобиля за 490 тыс. евро.

Юрист Маргарита Гаврилова отметила, что Седокова получила телефон Тиммы и ввела следствие в заблуждение. Обращение о расследовании обстоятельств смерти направлено главе СК РФ Александру Бастрыкину. Представители баскетболиста просят повторную экспертизу и допроверку по делу.

Латвийский спортсмен был найден мертвым в ночь на 17 декабря прошлого года в одном из жилых домов Москвы. Предварительно, баскетболист покончил с собой. Накануне трагедии суд официально расторг его брак с певицей Анной Седоковой.