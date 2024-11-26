С пчеловодами Подмосковья обсудили новые правила по борьбе с нозематозом у пчел

Министерство сельского хозяйства России представило проект ветеринарных правил по профилактике и борьбе с нозематозом — опасным заболеванием, угрожающим пчелам. Нозематоз характеризуется поражением у насекомых средней кишки, что приводит к ослаблению и гибели пчелиных семей. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Экономический ущерб от этой болезни может достигать 100% из-за смертности пчел и снижения их продуктивности.

Проект ветеринарных правил размещен на портале нормативно-правовых актов для обсуждения.

Планируется, что новые правила вступят в силу с 1 сентября 2025 года и будут действовать до 1 сентября 2031 года. В документе содержатся общие характеристики нозематоза, требования к профилактике и диагностике заболевания, а также указаны меры ограничения и отмены карантина при подтверждении нозематоза.

В Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что в настоящее время профилактика и борьба с нозематозом регламентируются инструкцией 1998 года.

Ожидается, что новые ветеринарные правила улучшат ситуацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.