С обманутой пенсионеркой, обратившейся к Путину, связался прокурор

С пенсионеркой Еленой Маркеловой из Казани, которая дозвонилась на передачу «Итоги года» с президентом России Владимиром Путиным и рассказала о своей беде, связался прокурор, сообщает РЕН ТВ .

Пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей через мессенджер и представлялись то следователями, то сотрудниками «Госуслуг». В итоге женщина взяла кредит и перевела более 700 тыс. рублей на счет аферистов.

Пенсионерке пришлось устроиться на работу уборщицей, чтобы выплачивать кредит. Прокурор связался с пенсионеркой после прямой линии и сказал, что кредит признают недействительным.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал ситуацию с обманом россиян телефонными мошенниками. По словам главы государства, «объемы жульничества зашкаливают», причем часто граждан России обманывают именно украинские аферисты, которые работают с одобрения киевских спецслужб.

Путин порекомендовал всем россиянам сразу вешать телефонные трубки, если незнакомый собеседник призывает совершить какие-либо действия.