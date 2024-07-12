С недобросовестного владельца земель в Дмитровском округе взыщут 25 млн рублей

Минэкологии Подмосковья направило в суд исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного незаконной свалкой в Дмитровском городском округе. Ответчик — индивидуальный предприниматель, владелец двух земельных участков, сообщает пресс-служба ведомства.

«Нарушение было зафиксировано в ходе надзорных мероприятий, проведенных нашими сотрудниками в поселке Останкино, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — На обоих земельных участках, принадлежащих гражданину, в отсутствие контроля с его стороны, были незаконно завезены и размещены отходы. Специалисты аккредитованной лаборатории рассчитали ущерб, нанесенный почвам, который превысил 25 млн рублей. Мы будем добиваться возмещения этой суммы».

Ранее сообщалось, что по итогам проверки Дмитровской городской прокуратуры, проведенной в поселке Останкино по факту образования другой незаконной свалки, владелец участка, ООО «Морепродуктовая торговая компания», оштрафован на общую сумму 650 тыс. рублей, подано исковое заявление о возмещении ущерба в сумме 5,4 млн рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.