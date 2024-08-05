Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 20:29

С начала лета в Подмосковье устранили 930 аварийных деревьев во дворах

Сухостойные деревья представляют потенциальную угрозу для прохожих и окружающей инфраструктуры, так как существует риск их падения во время сильного ветра или при неблагоприятных климатических условиях. Аварийные деревья, пострадавшие от непогоды или других факторов, также нуждаются в ликвидации. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Так, с начала летнего сезона коммунальные службы под контролем инспекторского состава министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору выполнили опиловку 930 опасных деревьев на придомовых территориях региона, которые были выявлены жителями и специалистами надзорного ведомства.

Отметим признаки аварийных деревьев:

отсутствие листвы на большей части и засохшие темные ветви

внешние повреждения коры, гнилые стволы, ветки и корни

сломанные и повисшие фрагменты кроны

-если дерево наклонено к земле под углом больше 45 градусов или имеет обрыв и поднятие корневой системы от уровня земли

Важно не игнорировать признаки сухостойности и своевременно обращаться в свою управляющую компанию, чтобы избежать серьезных последствий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.