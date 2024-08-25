С мая тиктокершу Карнавал оштрафовали на 74 тыс рублей за нарушение ПДД

Известная блогерша Валя Карнавал за три месяца с момента покупки машины получила штрафов за нарушение правил дорожного движения на 74 тыс. рублей. Об этом сообщает Mash .

Карнавал купила автомобиль BMW M4 примерно за 10 млн рублей. Почти сразу после этого тиктокерша начала нарушать скоростной режим. За это ей выписали 54 штрафа.

Также Карнавал получила четыре административных взыскания за передвижение по выделенной полосе. Еще пять штрафов выписали за остановку или стоянку в неположенном месте. Помимо этого, девять раз блогерша попалась на игнорировании требований знаков или разметки.

Ранее сообщалось, что на Mercedes-Benz российского футболиста Артема Дзюбы выписали 100 штрафов всего за год. Однако уже 10 августа стало известно, что спортсмен погасил долг.