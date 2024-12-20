С Фургала хотят взыскать штраф в размере 8,5 млрд рублей

Генпрокуратура направила в суд гражданский иск к бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу о выплате в пользу государства 8,5 рублей незаконных доходов, сообщают « Ведомости »

В материале говорится, что речь идет о сумме, которую Фургал незаконным образом заработал, когда был губернатором Хабаровского края с 2007 по 2020 год. Отмечается, что он получал доход от доверенных лиц через коммерческие предприятия, связанные с отраслью обработки отходов и лома черных металлов. Сейчас большинство из этих компаний признаны банкротами.

По версия следствия, Фургал получал доход незаконно, контролируя бизнес будучи федеральным чиновником и не внося доходы с предпринимательской деятельности в декларацию. Также следствие установило, что Фургал через бывшую жену Ларису Стародубову и подконтрольных ей лиц владел долями в уставных капиталах обществ и руководил ими.

В декабре 2023 года суд приговорил экс‑губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 22 годам колонии строгого режима. Его вместе с сообщниками признали виновными в убийстве двух и более лиц организованной группой, по найму с целью сокрытия других преступных действий.

По данным следствия, в 2004–2005 годах экс-губернатор являлся организатором покушения на бизнесмена Александра Смольского, а также убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова.