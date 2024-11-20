С должника в Подмосковье взыскали 1 млн рублей алиментов

Порядка 1 млн рублей задолженности по алиментам взыскали судебные приставы Московской области, ограничив должника в праве выезда за пределы Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП РФ по Подмосковью.

В Серпуховском районном отделе судебных приставов ГУФССП России по Московской области было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментных платежей с жителя Подмосковья. Суд обязал гражданина ежемесячно выплачивать алименты в размере ¼ части со всех видов его заработка и иных видов дохода на содержание ребенка до его совершеннолетия.

В связи с тем, что должник алименты не выплачивал и сумма задолженности по ним превысила 1 млн рублей, в рамках исполнительного производства сотрудник органов принудительно исполнения ограничил гражданина в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Запросы, направленные в рамках принудительного исполнения решения суда, не дали положительных результатов — должник не трудоустроен, источников дохода не имеет, имущества за ним не числится. Не удалось установить место нахождение гражданина в ходе неоднократных выходов на адрес его официальной регистрации. Сам должник также не являлся на прием к судебному приставу-исполнителю и на связь не выходил. А тем временем увеличивался размер задолженности по алиментам, которые начислялись исходя из среднемесячной заработной платы в регионе.

В рамках исполнения судебного решения о взыскании алиментов сотрудник органов принудительного исполнения вынес постановление об объявлении должника и его имущества в исполнительный розыск. В ходе проведенных исполнительно-разыскных мероприятий было установлено, что должник уже длительное время проживает заграницей. Связавшись с гражданином по номеру телефона, также выявленному в рамках разыскного дела, судебный пристав-исполнитель проинформировал должника о размере его задолженности по алиментам и о принятых ограничительных мерах. Данная информация грозила расстроить планы гражданина о поездке на родину, так как ограничение в праве выезда из Российской Федерации не позволит ему выехать обратно на его место проживания заграницей до полного погашения задолженности по алиментам.

Прислушавшись к убедительным доводам сотрудника органов принудительного исполнения, должник в полном объеме погасил алиментную задолженность в размере 988 тысяч рублей и уплатил 69 тысяч рублей исполнительского сбора. После поступления денежных средств на счет взыскателя судебный пристав-исполнитель снял ограничение должника на выезд за границу. Взыскание текущих алиментных платежей находится на контроле сотрудников органов принудительного исполнения.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.