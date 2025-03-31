С 20 апреля стартует конкурс семейного творчества «Рисуем с детьми Вечный огонь»

В рамках акции «Вечный огонь в нашем сердце» Народный Фронт совместно с АО «МОСГАЗ» с 20 апреля по 9 мая проводят шестой Всероссийский конкурс семейного творчества «Рисуем с детьми Вечный огонь». Об этом сообщает пресс-служба Общероссийского общественного движения «Народный фронт. За Россию».

В 2024 году конкурс объединил более 55 тыс. семей из 89 регионов России и стал одной из самых ярких акций в социальных сетях, приуроченных к празднованию Дня Победы. Всего за пять лет существования в конкурсе приняли участие более 110 тыс. семей со всей страны.

В 2025 году исполняется 80 лет со Дня Победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. В честь этого знакового юбилея указом президента РФ 2025 год объявлен Годом защитника Отечества.

Конкурс станет отличной возможностью почтить память всех защитников, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину, и вспомнить их подвиги. Конкурсные работы принимаются в социальной сети «ВКонтакте» и оцениваются по 5 номинациям в различных техниках художественного мастерства (рисунок, коллаж, поделка, компьютерная графика и анимация, а также видеоролики об истории создания работы).

Победители конкурса примут участие в торжественной церемонии профилактики Вечного огня на мемориале «Могила Неизвестного Солдата» в Александровском саду, а призеры получат дипломы и ценные призы. Специальные подарки будут вручены наиболее активным образовательным учреждениям и авторам самых запомнившихся работ.