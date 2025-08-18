С 1 сентября ученики будут заниматься по обновленным стандартам

Согласно новому документу Минпросвещения, с начала учебного года в российских школах вводятся четкие нормативы годовой нагрузки для учащихся с 1 по 9 класс, сообщает РИА Новости .

Документ определяет четкие рамки годовых учебных часов для каждого класса начальной и основной школы.

Первоклассникам предстоит осваивать программу за 620-653 часа в год, тогда как ученикам средней школы (8-9 классы) - до 1224 часов. Разница в часах обусловлена вариативностью образовательных программ, которые школы могут выбирать самостоятельно.

Первое полугодие для всех классов ограничено 8 учебными неделями. Во втором полугодии младшеклассники будут учиться 10 недель, а учащиеся 2-9 классов - до 11 недель.

Эти меры призваны сбалансировать интенсивность обучения и отдыха школьников.