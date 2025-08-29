С 1 сентября торги вторсырьем перейдут на электронные торговые площадки

Вторсырье, полученное при раздельном накоплении и обработке отходов, начнут реализовывать только через электронные торговые площадки. Механизм вступит в силу 1 сентября 2025 года. Такая мера позволит сделать прозрачным жизненный цикл вторичных ресурсов. Изменения предусмотрены Федеральным законом от 26.12.2024 № 497-ФЗ, передает пресс-служба РЭО.

«Теперь рынок вторичных ресурсов начнет работать по новым правилам. Продажа вторсырья будет возможна только через проверенные и зарегистрированные площадки. Механизм нужен для того, чтобы точно понимать, кто, когда и кому передал вторсырье. Это поможет избежать серых схем, сократить потери полезных материалов и гарантировать, что отходы действительно отправляются на переработку. Мы делаем важный шаг к полноценной экономике замкнутого цикла, когда каждый килограмм полезного ресурса возвращается в экономику», — сказала гендиректор РЭО Ирина Тарасова.

Новые правила касаются всех региональных операторов и операторов по обращению с ТКО, занимающихся обработкой отходов. Они не распространяется на отходы, которые используются в энергетической утилизации, для производства искусственных грунтов, а также на пункты приема вторсырья и фандоматы. Регоператоры смогут передавать вторсырье третьим лицам только через электронные площадки, интегрированные с федеральной государственной информационной системой учета ТКО (ФГИС УТКО). В ней будет вестись реестр таких площадок. Регоператоры смогут самостоятельно выбрать онлайн-платформу из реестра. Соответствующие изменения зафиксированы в Постановлении Правительства № 1022 от 5 июля 2025 года.

«Новая система позволит сделать систему обращения с отходами прозрачнее и увидеть реальные объемы образования вторсырья. На данный момент в стране ежегодно сортируются более 27 миллионов тонн отходов. Это порядка 57% от их общего объема», — добавил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Российский экологический оператор, в свою очередь, будет заключать соглашения с операторами электронных площадок, на которых будут заключаться договоры по реализации вторичного сырья. Также эксперты РЭО оказывают консультационную и методическую поддержку регионам, чтобы переход к новой системе прошел максимально быстро и эффективно.

За несоблюдение новых требований предусмотрена ответственность. Если нарушение допустит предприниматель без образования юрлица, то размер штрафа составит от 30 до 50 тысяч рублей. Если же юрлицо, то штраф будет от 100 до 250 тысяч рублей.