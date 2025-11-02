С 1 ноября торговать метанолом могут только компании и специальные ИП

С 1 ноября в России вступили в силу новые правила оборота метанола и содержащих его жидкостей, сообщает ТАСС .

Согласно закону о государственном регулировании оборота метанола, который был принят ранее, теперь данная деятельность может осуществляться только организациями и индивидуальными предпринимателями, информация о которых внесена в соответствующий реестр.

Как пояснил доцент кафедры гражданского права МГЮА Дмитрий Носов, с указанной даты сделки по обороту метанола должны заключаться в простой письменной форме с обязательным указанием реестрового номера продавца. Оборот метанола компаниями, не включенными в реестр, теперь запрещен.

Метанол (метиловый спирт) является высокотоксичным веществом, использование которого в пищевой промышленности и производстве алкогольной продукции строго запрещено. Отравление метанолом может привести к тяжелым последствиям для здоровья, включая потерю зрения и летальный исход.