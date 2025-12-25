С 1 января 2026 года самозанятые граждане смогут оформлять больничные

В России с 1 января 2026 года стартует трехлетний эксперимент, который позволит самозанятым гражданам оформлять больничные листы и получать пособие в период болезни. Об этом РИА Новости сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

Участие в программе будет добровольным. Для этого самозанятому необходимо до 30 сентября 2027 года подать заявление в территориальный орган Социального фонда России и выбрать размер страховой суммы — 35 или 50 тысяч рублей. От выбранной суммы будет зависеть ежемесячный страховой взнос. Право на получение пособия возникнет после шести месяцев непрерывной уплаты взносов. Изменить условия договора со страховщиком можно будет раз в год.

Как отметила парламентарий, эта мера направлена на расширение социальных гарантий для почти пяти миллионов самозанятых в России, многие из которых сегодня не имеют никакой защиты на случай болезни.

По итогам эксперимента, который продлится до 31 декабря 2028 года, правительство представит доклад с оценкой его эффективности и возможностью сделать программу постоянной.

