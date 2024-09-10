С 1 января 2025 г в РФ устанавливается перечень продукции с вторсырьем в составе

С 1 января 2025 года устанавливается перечень видов продукции, производство которой осуществляется с обязательным использованием определенной доли вторичного сырья в ее составе, сообщает пресс-служба Минприроды России.

Также с 1 января 2025 г. устанавливается перечень видов работ, услуг, выполнение и оказание которых осуществляются с обязательным использованием определенной доли вторичного сырья в их составе.

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