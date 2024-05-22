С 1 июня меняются правила работы магазинов с маркированным пивом и алкоголем

С 1 июня розничные магазины и другие предприятия, осуществляющие продажу пива и слабоалкогольных напитков, должны передавать в систему маркировки данные о продажах c помощью контрольно-кассовой техники. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Розничные магазины должны быть зарегистрированы в системе «Честный знак», подключены к контрольно-кассовой технике 2D-сканер, также необходимо заключить с оператором фискальных данных дополнительное соглашение на передачу сведений о реализации маркированной продукции через онлайн-кассу и убедиться в возможности включения сведений в кассовый чек.

В соответствии со статьей 15.12.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях за отсутствие регистрации в системе маркировки в установленные сроки, а также за нарушение работы с товаром, подлежащим маркировке, предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.



Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.