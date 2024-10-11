Рыбодобытчики планируют изменить имидж минтая в России

Российские добытчики рыбы хотят изменить имидж главной рыбы страны — минтая. За счет такого подхода они планируют увеличить его потребление вдвое, сообщает РИА Новости .

«Минтай остается главной рыбой России с долей свыше 35%. Обеспеченность внутреннего рынка крайне высокая», — сказал президент ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак.

По его словам, на сегодняшний день с учетом его потребности поставки от вылова составляют более 21%. Добытчики работают над увеличением показателей. В 2023 году АДМ запустила первую в РФ программу продвижения «Дальневосточный минтай».

Буглак уточнил, что в текущем году внутренний рынок является главным направлением для филе минтая, которое было произведено из свежих уловов.

Как рассказал президент АДМ, стоимость минтая в стране остается стабильной. В 2024 году отпускная стоимость мороженой рыбы на внутреннем рынке составляла 80-90 рублей за 1 кг, филе — 205-210 рублей за 1 кг.