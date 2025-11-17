Рузский муниципальный округ отпраздновал день рождения Деда Мороза

сегодня в 12:52

Сказочное событие состоялось в минувшие выходные в рузском парке «Городок». Здесь отметили день рождения всеми любимого зимнего волшебника — Деда Мороза. Праздник собрал множество гостей, для которых была подготовлена насыщенная развлекательная программа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Встреча гостей началась с теплого приветствия от главных сказочных персонажей — внучки Деда Мороза Снегурочки и всеми известной Бабы Яги. Волшебная атмосфера праздника захватила всех посетителей парка с первых минут.

Для юных гостей организаторы подготовили разнообразную программу развлечений. Дети с удовольствием участвовали в веселых играх, которые помогли создать праздничное настроение и сплотить всех присутствующих.

Особое внимание было уделено интерактивным активностям. Ребята приняли участие в увлекательных квестах и викторинах, которые проверили их знания о зиме и новогодних традициях.

Ярким моментом праздника стал зажигательный флешмоб, в котором поучаствовали все желающие. Для поддержания праздничного настроения работала чайная станция, где можно было согреться горячими напитками.

Творческая часть программы включала увлекательный мастер-класс, где дети смогли создать своими руками новогодние поделки.

Главным событием праздника стало появление самого именинника — Деда Мороза. Сказочный волшебник с белоснежной бородой водил с гостями хороводы и дарил всем праздничное настроение.

Сотрудники парка подготовили видеоотчет о мероприятии, где запечатлели все яркие моменты праздника. Посмотреть, как прошло торжество, можно на официальных страницах общественного пространства.

Организаторы выражают благодарность всем гостям за участие в празднике и обещают, что впереди ждет еще много интересных мероприятий для жителей и гостей Рузы.

«Сказочная атмосфера и теплая встреча оставили яркие впечатления у всех участников праздника, подарив незабываемые моменты волшебства и радости,» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

