Рузские школьники изучили работу супермаркета

Ученики школы № 3 города Руза вместе с классным руководителем посетили один из супермаркетов города, где ребятам провели интересную экскурсию, сообщищи в пресс-службе округа.

Мероприятие организовано в рамках проведения профориентации «Билет в будущее».

Директор магазина провела для ребят подробную экскурсию, рассказав о специфике работы супермаркета и особенностях профессии «кассир». Школьники не только узнали о требованиях к работе, но и получили возможность задать все интересующие их вопросы. Такие мероприятия помогают подросткам лучше понять мир современных профессий и определиться с выбором будущей специальности.

«Знание — это первый шаг к успеху. Экскурсии подобного рода помогают нашим детям увидеть реальные возможности, которые предоставляет современный рынок труда, » — подчеркнула директор школы № 3 города Руза Олеся Юмашева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.