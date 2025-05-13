Русская мошенница Анна Делви снялась без бюстгальтера для модного журнала

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Русская мошенница Анна Сорокина, известная как Анна Делви, снялась в откровенном образе для модного глянцевого журнала King Kong Magazine. Она появилась на снимке без бюстгальтера, сообщает «Лента.ру» .

34-летняя модель предстала в провокационном образе. В меховом наряде она лежит на ковре, а вокруг разбросаны американские доллары. Делви надела юбку, а грудь прикрыла куском меха.

Образ аферистка дополнила сапогами с вырезами, ярким макияжем со стрелками и прической с завитыми локонами. Появление фотографии вызвало ажиотаж в Сети.

Делви родилась в Подмосковье, затем эмигрировала в Германию. В 2016 году она отправилась покорять Нью-Йорк. Там она выдавала себя за наследницу крупного состояния, наживалась путем финансовых махинаций.

За преступления она отсидела в тюрьме Калифорнии 17 месяцев и вышла по УДО в 2021 году. Ее история легла в основу сериала стриминговой платформы Netflix «Изобретая Анну».