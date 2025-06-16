«Русская Медиагруппа» создает экосистему Radio Monte Carlo

На встрече дискуссионной группы БРИФ генеральный директор «Русской Медиагруппы» Любовь Маляревская представила кейс Radio Monte Carlo — уникальный для радиоиндустрии проект, построенный по принципу экосистемы. Об этом сообщила пресс-служба «Русской Медиагруппы».

Мероприятие прошло 11 июня в Moscow Country Club в рамках Большого рекламного индустриального форума ассоциаций (БРИФ). Эта площадка объединяет экспертов, которые определяют будущее рекламной отрасли и активно участвуют в ее развитии.

В сессии «Высшая лига: как бренды создают успешные коллаборации в премиальных видах спорта» приняли участие Brand Communications Lead Ultima Яндекс Go Екатерина Пасечник, руководитель лаборатории креативных индустрий «Сколково» Лидия Рой, основатель ГК «Навигатор», вице-президент НАИМС Олег Гусев, а также основатель агентства Superb Marketing, экс-директор по маркетингу «Кофемании» Галина Затопляева. Дискуссию вел директор S+Консалтинг Михаил Фаткин.

Любовь Маляревская поделилась долгосрочной стратегией развития Radio Monte Carlo, которая уже доказала свою эффективность.

Еще семь лет назад Radio Monte Carlo было нишевой станцией, вещавшей только в крупных городах. Сегодня это федеральная сеть с аудиторией более 10 миллионов слушателей в месяц.

Новым этапом стало превращение бренда в экосистему, выходящую за рамки эфира. Теперь Radio Monte Carlo — не просто музыка, а стиль жизни, отражающий идею слогана «Ваш безупречный вкус».

Ключевая идея стратегии — создание закрытого сообщества для успешных людей, ценящих высокий уровень жизни. Для этого бренд организует мероприятия, сочетающие премиальный спорт, деловые встречи и музыку.

Среди регулярных проектов — гольф-турнир Radio Monte Carlo Golf Cup, регата Radio Monte Carlo и горнолыжные соревнования Radio Monte Carlo Winter Cup.

«Все три мероприятия выстраиваются в единую экосистему. Для гостей это возможность стать участниками красивого статусного события, получить доступ к закрытому сообществу, новым деловым контактам. Такие мероприятия получают отличный отклик от аудитории, которая уже заработала на хорошее авто и недвижимость и теперь ищет утонченность и удовольствие. С точки зрения бизнеса, для радиостанции эта стратегия более чем оправдана. При внушительных расходах на реализацию проектов она привлекает и людей, и гостей, и рекламодателей, которые готовы к вложениям, что делает подобные проекты экономически выгодными. Более того, такие проекты могут максимально вовлечь рекламодателей в создание креативов, что позволяет предложить действительно индивидуальный рекламный продукт с максимальной эффективностью», — рассказала генеральный директор «Русской Медиагруппы» Любовь Маляревская.

Стратегия также воплотилась в капсульной коллекции одежды Monte Carlo Golf & Regatta, представленной на гольф-кубке. Это не просто мерч, а премиальная линейка для базового гардероба и светских мероприятий. В коллекцию вошли классические модели: брюки, поло, джемперы в фирменных цветах Radio Monte Carlo.

Это первый в России случай, когда радиостанция выпустила полноценную fashion-капсулу под собственным брендом.

«Эта коллекция — еще одна форма проявления внимания к нашей аудитории. Внимания, которое дарит ощущение принадлежности к премиальному комьюнити. А потому она моментально завоевала симпатию наших гостей, и мы видим большой бизнес-потенциал такого направления», — отметила Любовь Маляревская.

При работе с партнерами Radio Monte Carlo использует опыт «Русской Медиагруппы». Например, на Русской Музыкальной Премии RU.TV интеграция с «Афобазолом» стала частью номера Алексея Воробьева, а Smartavia представили шоу с воздушными гимнастами. Эти примеры доказывают: успешная интеграция требует креативной подачи и художественной ценности, чтобы контент «жил» самостоятельно.

Репутация станции — ключевой инструмент продвижения. Radio Monte Carlo ассоциируется с качеством и высоким уровнем, будь то эфир, мероприятия или коллаборации.

Таким образом, стратегия комьюнити, продвижение стиля жизни, сильный эфир и расширение сети позволили Radio Monte Carlo занять уникальную нишу на радиорынке.