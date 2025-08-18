«Русская Медиагруппа» подписала соглашение с Российско-Кыргызским Фондом развития

14 августа на площадке VII Киргизско-Российского экономического форума состоялась церемония подписания соглашения о партнерстве «Русской Медиагруппы» и Российско-Кыргызского Фонда развития. Стороны планируют проведение совместных мероприятий и взаимную информационную поддержку, направленную на создание единого культурного пространства и развитие экономического взаимодействия в регионе, передает пресс-служба компании.

Подписи на соглашении об установлении партнерских отношений и развитии долгосрочного и эффективного стратегического сотрудничества поставили управляющий директор холдинга Дмитрий Медников и председатель правления Российско-Кыргызского Фонда развития Артем Новиков.

Также Дмитрий Медников выступил модератором сессии «Экономика партнерства: от локализации производств к расширению рынков». Участники обсудили передовые цифровые решения в экономике и потенциал межрегионального сотрудничества, отметив интенсивный экономический рост Кыргызстана, включающий рост промышленности, инвестиций, ВВП, доходов на душу населения.

«Все эти цифры — это в первую очередь отношения между людьми, — подчеркнул Дмитрий Медников, открывая сессию — Именно количество встреч, совместных эмоций, многосторонних, двусторонних отношений делают крепче дружбу между государствами и позволяют создать экономический рост».

Также Дмитрий Медников отметил, что главная задача подобных мероприятий — создать пространство доверия.

«И медийные компании, такие как „Русская Медиагруппа“, концентрирующиеся на медиамузыкальном бизнесе, и технологии, связанные с эмоциональными большими данными, помогают выстраивать сотрудничество и создавать очень длинный горизонт планирования и дружбы», — заключил он.

Востребованность формата подобных дискуссий подчеркнул заместитель директора Фонда Росконгресс и директор ПМЭФ Алексей Вальков.

«Бизнес-диалог Россия-Киргизия стал неотъемлемой частью Петербургского международного экономического форума. И сессия, которая проходит здесь сегодня, это тоже результат нашей совместной работы. Нам необходимо держать тот темп, те добрососедские, доверительные отношения, которые сформировались, и конечно, продолжать сотрудничество», — сказал он.

Заместитель министра экономики и коммерции Киргизской Республики Искендер Асылкулов рассказал более подробно о мероприятии.

«Это мероприятие, организованное Фондом Росконгресс, действительно выдающееся событие. Мы хотим вместе добиваться настоящего процветания. Мы находимся на экономическом форуме, но не только цифрами едиными он важен. А именно той надеждой, которую пробуждает этот форум сейчас в народе, оказывая на всех большое влияние», — завершил он.