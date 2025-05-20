«Русская Медиагруппа» и «Опора России» подписали соглашение о партнерстве

Стороны нацелены на проведение совместных мероприятий и взаимную информационную поддержку в рамках развития российской экономики.

Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП России на сегодняшний день составляет 21,7%. И с каждым годом эта цифра растет. Предприятия МСП оказывают огромное влияние на всю экономику страны, их поддержка — приоритетное направление работы для всего бизнес-сообщества и медиа.

Партнерство между РМГ и «Опорой России» — логичное продолжение стратегии холдинга, ориентированной на развитие российской экономики. В рамках концепции Creative & Business «Русская Медиагруппа» способствует развитию межиндустриального взаимодействия. Также холдинг реализует проекты, направленные на развитие предпринимательства, в их числе: шоу, посвященное женскому предпринимательству «Хит Woman Клуб» в эфире Хит FM, подкаст MaxiBusiness радио MAXIMUM и другие.

«Благодарим партнеров из „Опоры России“ за доверие и готовность к сотрудничеству, — говорит генеральный директор „Русской Медиагруппы“ Любовь Маляревская. — Крупные медиа играют большую роль во всех экономических и общественных процессах страны, их вклад важен для формирования общественного мнения. Вместе с партнерами мы планируем планомерную работу по поддержке МСП в России, и популяризация их деятельности на нашу многомиллионную аудиторию — одна из важных составляющих этой работы».

«Рады соглашению и долгосрочному сотрудничеству с „Русской Медиагруппой“по треку развития предпринимательства и экономики страны, — подчеркнула заместитель председателя совета „Опоры России“ Московского городского отделения Елена Краснова. — Мы вместе нацелены на общий результат, чтобы как можно больше жителей России узнали про интересные бизнес проекты, образовательные программы, а также вдохновились историями успешных предпринимателей и общественных деятелей».