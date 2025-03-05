Русалка и кот «поселились» на новой набережной в Кемерове
Памятник по сказке Пушкина украсил набережную Томи
Сказочная бронзовая русалка, сидящая на ветвях дерева, и ученый кот появились на новой набережной Томи в Кемерове, сообщает Ciбдепо.
Фото памятника, который создал красноярский скульптор Антон Тырышкин, опубликовала в соцсетях кемеровский блогер Екатерина Комарова.
Герои поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила» изображены сидящими на дубе с толстой цепью. Русалка держит в руке книгу.
Это уже вторая кемеровская русалка, «поселившаяся» на берегу Томи. Ее предшественница появилась на старой набережной Кемерова еще в 1982 году, уточняется в сообщении.