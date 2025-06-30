Руководитель ВЦИОМ объяснил интерес россиян к таро и астрологии
Фото - © Виктория Тельминова / Фотобанк Лори
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров связал популярность гаданий на картах, астрологии и других антинаучных практик с общим снижением интеллектуального уровня человечества, несмотря на бурное развитие технологий. Об этом сообщает, Газета.ru.
«Мы создали для себя столько инструментов, чтобы быть умнее (прежде всего интернет, сейчас искусственный интеллект подтянулся), что в итоге мы все сильно оглупели», — отметил Федоров.
Как считает Федоров, в наибольшей степени это отразилось на молодом поколении. У них «отключилась память», поскольку любую информацию можно найти в сети или запросить у ИИ. Нет необходимости запоминать данные или вникать в их суть. В результате возникает противоречие: с одной стороны, у людей никогда не было такого доступа к знаниям, а с другой — это не препятствует их «деградации» и вере в недоказанную эффективность «магических» обрядов.
«Мы же давно уже деградируем! <…> Поэтому, конечно, магическое мышление рулит. Получается, что у каждого из нас есть „умные часы“, но при этом мы все больше верим в натальную карту», — подчеркнул Федоров.