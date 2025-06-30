Руководитель ВЦИОМ объяснил интерес россиян к таро и астрологии

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров связал популярность гаданий на картах, астрологии и других антинаучных практик с общим снижением интеллектуального уровня человечества, несмотря на бурное развитие технологий. Об этом сообщает, Газета.ru .

«Мы создали для себя столько инструментов, чтобы быть умнее (прежде всего интернет, сейчас искусственный интеллект подтянулся), что в итоге мы все сильно оглупели», — отметил Федоров.

Как считает Федоров, в наибольшей степени это отразилось на молодом поколении. У них «отключилась память», поскольку любую информацию можно найти в сети или запросить у ИИ. Нет необходимости запоминать данные или вникать в их суть. В результате возникает противоречие: с одной стороны, у людей никогда не было такого доступа к знаниям, а с другой — это не препятствует их «деградации» и вере в недоказанную эффективность «магических» обрядов.

«Мы же давно уже деградируем! <…> Поэтому, конечно, магическое мышление рулит. Получается, что у каждого из нас есть „умные часы“, но при этом мы все больше верим в натальную карту», — подчеркнул Федоров.