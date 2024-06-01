Руководитель фракции КПРФ в Мособлдуме Александр Наумов принял участие в Пленуме МК КПРФ

31 мая состоялись пленум Московского областного отделения КПРФ и совещание первых секретарей городских организаций. Были обозначены главные вопросы пленума о созыве шестого этапа 49-й отчетно-выборной конференции Московского областного отделения КПРФ. А также подвели итоги совместного IX (майского) пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. Об этом сообщила пресс-служба аппарата фракции КПРФ в Московской областной Думе.

Региональные отделения будут продолжать формирование и отправку гуманитарной помощи на наши новые территории, в зону СВО, оказывать поддержку ветеранам боевых действий, обеспечивать постоянную помощь семьям коммунистов, потерявших жизнь и здоровье в борьбе с неофашистскими формированиями.

Были обозначены ближайшие мероприятия: 1 июня — День защиты детей; 6 июня — День рождения А. С. Пушкина и День русского языка. Пригласил принять участие в мероприятии в Москве и напомнил, что необходимо провести мероприятия на местах. Также в Государственном Кремлевском Дворце пройдет концерт, посвященный 225-летию со дня рождения Пушкина. Областной организации выделено больше всего билетов, как поощрение за активную работу на местах. 20 июня состоится отправка очередного гуманитарного конвоя бойцам СВО и жителям наших новых территорий. 22 июня — День памяти и скорби. Важно провести мероприятия на местах. В феврале 2025 г. пройдет отчетно-выборная конференция МК КПРФ. Также пройдут круглые столы, организованные ЦК КПРФ, ЦС РУСО.

С 1 сентября в оздоровительном комплексе «Снегири» для МК КПРФ будет выделяться по 20 мест в каждую сформированную группу на 12-дневную реабилитацию детей бойцов СВО.

С приветственным словом выступил секретарь МК КПРФ, заместитель Председателя Московской областной Думы — руководитель фракции КПРФ Александр Наумов.

«Прошу вас быть бдительными и не допускать непроверенных людей к выборному процессу. Мы должны опираться на собственные силы. Надо активизировать прием в партию. Только так мы можем решать стоящие перед нами задачи. Нам необходимо обеспечить не менее 90% кандидатов во всех округах. Если необходимо, то надо помочь соседним организациям в подборе кандидатов», — сказал Наумов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.