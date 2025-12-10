RT пообщался с фигурантами дела, которые должны вернуть деньги Долиной

Фигуранты дела, которые должны вернуть Долиной деньги, вышли на связь с RT

RT пообщался с фигурантами дела, которых обязали компенсировать народной артистке России Ларисе Долиной стоимость квартиры. Как установило следствие, аферисты использовали банковские карты десяти физических лиц.

По имеющейся информации, злоумышленники сперва получили доступ к банковским счетам для снятия денег, а затем юристы певицы через суд добились взыскания с владельцев этих счетов значительных денежных сумм в пользу Долиной. Аферисты использовали банковские карты десяти физических лиц.

Выяснилось, в частности, что таксист Александр Келдыбаев скончался еще 2 августа 2024 года, а спустя год его отец Вячеслав из новостей узнал о причастности сына к получению 15 миллионов рублей от Долиной.

Еще один из фигурантов дела Василий Кондукторов из Оренбургской области обнаружил через портал «Госуслуги» информацию о своей задолженности. Суд постановил, что он должен выплатить Долиной 4,5 миллиона рублей в качестве «неосновательного обогащения».

Наибольшая сумма, 13,5 миллионов рублей без учета процентов и госпошлин, была взыскана Йошкар-Олинским судом с 21-летнего Андрея Основы, проживающего в Тольятти.

Ранее Лариса Долина решила в полном объеме возместить денежные средства покупательнице ее квартиры Полине Лурье.

