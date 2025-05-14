РПЦ могут внедрить QR-коды для пожертвований во всех храмах страны

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов выступил с инициативой повсеместного внедрения QR-кодов для сбора пожертвований в храмах Русской православной церкви, сообщает RT .

Идея возникла после пасхальных служб, где Иванов оценил удобство безналичных переводов через QR-коды. Он предлагает размещать их у входа в храмы или возле особо почитаемых икон, чтобы прихожане могли быстро переводить средства без наличных/

Это будет удобно для молодёжи, привыкшей к безналичным платежам, снизит очереди у церковных кружек. Также нововведение повысит прозрачность финансовых потоков.

Иванов обратился в Минцифры с предложением помочь РПЦ в технической реализации проекта. При этом он подчеркнул, что традиционные способы сбора пожертвований сохранятся — нововведение станет дополнительной опцией.

Это уже не первая инициатива депутата по модернизации церковной жизни. Ранее он предлагал создать круглосуточные храмы в крупных городах у особо почитаемых святынь. Оба предложения направлены на адаптацию церковной инфраструктуры к потребностям современного общества.