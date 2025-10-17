Рожденный в парке Клина лемур отправится в Донецкий зоопарк

Радостные и достаточно редкое событие в сафари-парке «Изумрудный лес»: у лемуров Барбары и Йода родилась двойня. Семилетняя пара впервые стала родителями. И сразу — двоих девочек. Касси и Клео, а точнее Кассандра и Клеопатра только недавно вышли в общий вольер, чтобы их могли увидеть посетители, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

А родились малышки 31 мая. Все это время они вместе с родителями находились на карантине, на специальной зоологической базе. За ними ухаживали ветеринары и зоологи:

«Лемуры очень восприимчивы к инфекциям, поэтом особенно важно обеспечить им правильный уход в первые месяцы. Важно укрепить их иммунитет, чтобы потом, когда они выйдут к нашим посетителям, мы не опасались за их здоровье. Сейчас малышки окрепли. Они весят около 250 граммов и переходят на взрослый рацион, пробуют пищу родителей» — рассказал подробности гид-экскурсовод парка Надежда Румянцева.

Кстати, одна из девочек в скором времени поедет в Донецкий зоопарк. Вторая же останется с родителями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.