Ространснадзор с 1 декабря 2025 года проведет годовой аудит 51 перевозчика

Как следует из проекта поручения кабмина Ространснадзору, контрольные мероприятия продлятся год и затронут 51 перевозчика, включая «Азимут», «Аврору», «Алросу», «Ижавиа» и другие. Причиной стали тревожные статистические данные: количество авиапроисшествий в 2024 году выросло вдвое по сравнению с 2023 годом (с 8 до 17), а число погибших увеличилось более чем в три раза (с 12 до 37).

Согласно документу, проверки будут охватывать ключевые аспекты деятельности перевозчиков: техническое обслуживание воздушных судов, подготовку специалистов и соблюдение требований безопасности полетов. В Ространснадзоре отмечают, что текущее законодательство ограничивает возможности для планового контроля, поэтому основанием для комплексной оценки стало специальное поручение правительства. В ведомстве подчеркивают, что практика проведения таких мероприятий не является исключительной — аналогичные проверки проводились с 2022 по 2025 год.

Эксперты связывают ухудшение ситуации с безопасности полетов с несколькими факторами. После 2022 года нагрузка на региональную авиацию перераспределилась на старые самолеты советского производства — Ан-2, Ан-24 и вертолеты Ми-8, чья интенсивная эксплуатация привела к росту числа происшествий. Дополнительными проблемами стали старение кадрового состава и отсутствие запчастей для давно снятых с производства воздушных судов.

Как отметил президент Ассоциации малых авиапредприятий Сергей Детенышев, «авиакомпании технически неспособны выполнять требования Федеральных авиационных правил по обслуживанию самолетов, производство которых прекратилось более 50 лет назад».