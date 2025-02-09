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«Ростелеком» сообщил о повреждении своего подводного кабеля в Балтийском море

«Некоторое время назад в акватории Балтийского моря в результате внешнего воздействия поврежден подводный кабель „Ростелекома“», — сообщили в компании.

Специалисты ведут работы по восстановлению кабеля.

Отмечается, что на абонентов повреждение влияния не оказало.

Ранее сообщалось, что оптоволоконный кабель в Балтийском море между Латвией и Швецией был поврежден, возможно, это произошло из-за внешнего воздействия.