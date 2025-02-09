«Ростелеком» сообщил о повреждении своего подводного кабеля в Балтийском море
В Балтийском море оказался поврежден подводный кабель «Ростелекома» из-за внешнего воздействия, сообщает РИА Новости.
«Некоторое время назад в акватории Балтийского моря в результате внешнего воздействия поврежден подводный кабель „Ростелекома“», — сообщили в компании.
Специалисты ведут работы по восстановлению кабеля.
Отмечается, что на абонентов повреждение влияния не оказало.
Ранее сообщалось, что оптоволоконный кабель в Балтийском море между Латвией и Швецией был поврежден, возможно, это произошло из-за внешнего воздействия.