«Ростех» показал «русского носорога»

сегодня в 18:52

Госкорпорация «Ростех» в образе «русского носорога» представила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» на последней странице календаря.

«Это (ЗРПК „Панцирь-С1“-ред.) визитная карточка высокоточных комплексов и всей российской оборонной промышленности“, — говорится в сообщении госкорпорации в Telegram-канале.

В пресс-службе «Ростеха» добавили, что отечественный комплекс обеспечивает эффективную защиту военнослужащих и боевой техники от атак с воздуха.

Ранее стало известно, что парашютные системы «Тандем-400», созданные «Ростехом», помогли поставить мировой рекорд по совершению прыжков из стратосферы. Три пары парашютистов впервые в мире совершили прыжок с высоты 10,1 км.