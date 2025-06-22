Российскую семью с онкобольным ребенком эвакуировали из Израиля

Семью из Москвы с онкобольным ребенком, которая несколько дней скрывалась от иранских обстрелов, эвакуировали из Израиля, сообщает MSK1.ru.

Сначала им предлагали провести эвакуацию через Египет. Но так семья эвакуироваться отказалась.

«Обычная эвакуация, которую предлагало посольство — через Египет, по состоянию здоровья категорически не подходила. Ехать своим ходом было не только тяжело, но и небезопасно», — поделилась мама девочки в соцсетях.

Потом с семьей связалась официальный представитель МИД России Мария Захарова. Тогда при поддержке посольств РФ в Израиле и Иордании началась операция. Утром 20 июня за семьей приехали сотрудники Международного Красного креста».

Вместе с ними были эвакуированы из Израиля еще две семьи. 20 июня в 7 утра они находились на границе с Иорданией и ожидали получения разрешения на выезд. Затем семьи перевезли через КПП «Мост Алленби/Мост Короля Хусейна». Они быстро прошли границы, с минимальными контактами, что важно для онкобольной. Их встретили дипломаты и медики.

Одна из российских семей в ближайшее время вылетит домой, а две другие (включая и семью из Москвы) — в Турцию, где будет продолжено лечение.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, атаковав его военные и ядерные объекты. После этого последовал ответный удар. Страны регулярно обмениваются ударами, разрушают военные и гражданские объекты. Также к конфликту подключились США.