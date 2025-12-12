Российского туриста госпитализировали после драки с британцами в Таиланде
На Пхукете два британца избили российского туриста после спора в баре
На тайском острове Пхукет два британца жестоко избили российского туриста, сообщает SHOT.
Инцидент произошел на главной тусовочной улице, где россиянин сделал замечание иностранцам из-за их недостойного поведения с девушками. Британцы, в свою очередь, обвинили туриста в вызывающем поведении, что привело к словесной перепалке.
Конфликт перешел в драку на улице, где двое британцев напали на россиянина, ударили его по голове, а когда тот упал, продолжили избиение. На помощь пострадавшему прибежали местные жители из бара.
После драки с травмами и в крови он был доставлен в больницу.
