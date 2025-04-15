Российский рыбак нашел древние камни, похожие на Чужого

Житель Златоуста в Челябинской области во время рыбалки обнаружил окаменелости возрастом 250 млн лет. Внутри и на поверхности камней видны останки морских червей или кораллов, сообщается на сайте ГТРК «Южный Урал».

«Взгляд так — ничего себе. Лежит камень неестественного цвета, не как остальная галька, он выделяется, и форма, форма у него необычная. Я его беру в руки и у меня прям удивление, его просто можно читать», — рассказал рыболов Сергей Атажанов.

Он подчеркнул, что один из камней по форме напоминает космического монстра из фильма «Чужой».

В Уральском отделении Российской Академии Наук (РАН) подтвердили, что находка чрезвычайно редкая. Так, лишь на одном кусочке породы ученые смогут увидеть целую картину дна древнего моря, которое когда-то располагалось на Южном Урале.

Как отметила старший научный сотрудник института геологии и геохимии Уральского отделения РАН Татьяна Малышкина, возраст находки составляет примерно 250-260 млн лет. Для более точных цифр необходимо изучить микрофауну.

При этом неизвестно, продолжится ли изучение древних пород, так как Сергей выставил уникальную находку на продажу. История позднего палеозоя может оказаться в частных руках.

Ранее в Таиланде рабочие при проведении земляных работ обнаружили статую Будды возрастом 1000 лет и весом около 50 кг. Она находилась в кокосовой роще на глубине около 2 метров.