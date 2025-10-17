Российский фонд продолжит помогать соотечественникам в Прибалтике

Заместитель исполнительного директора Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Сергей Жиганов отметил, что организация продолжит помогать россиянам в странах Прибалтики, несмотря на сложную ситуацию с депортациями.

«Фонд готов поддерживать в случае обращения к нам соотечественников, при подаче исков в европейские и международные судебные инстанции. Мы готовы поддерживать и оказывать помощь соотечественникам, если они попадают в тяжелую жизненную ситуацию в странах Балтии», — сообщил Жиганов.

Латвийские власти озвучили намерение депортировать 841 россиянина. Рига заявила, что они якобы не смогли подтвердить свое знание латышского языка и не прошли обязательную проверку служб безопасности.

Многие из них — люди преклонного возраста, им некуда идти, у них не родственников. В такую ситуацию попал 74-летний пенсионер Григорий, которого выдворяют из-за незнания языка. По словам мужчины, в России ему ехать некуда, поскольку здесь у него нет ни близких, ни родных.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что всех причастных к принятию решения о депортации россиян из Латвии ждет виселица. По его мнению, страна встала на путь нацистской Германии.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.