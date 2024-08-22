Российский флаг, являясь символом государственности, объединяет сердца и умы россиян, напоминая им об общей истории и общих традициях, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория», директор филиала российского общества «Знание» в Новосибирской области, зампред комиссии по развитию информационного общества и взаимодействию со СМИ Общественной палаты Новосибирской области Даниил Баранов.

За последнее время россияне стали испытывать к триколору более глубокие эмоции: в соответствии с результатами исследования ВЦИОМ от 2023 года, 68% граждан чувствуют восхищение и гордость при виде государственного флага, в 2017 году этот показатель достигал 48%.

«Интересно, что официальной трактовки цветов российского флага нет, и, кажется, это верный подход, ведь каждый человек находит в нем свои символы и смыслы, через которые формируется восприятие нашей страны в целом. Но вне зависимости от того, кто и какие смыслы вкладывает в цвета, одно можно сказать абсолютно точно — флаг отражает единство русского народа: неважно, кто ты — спортсмен, врач, полицейский, бизнесмен, если ты ассоциируешь себя с российским флагом и ощущаешь себя частью России, то ты точно свой», — сказал Баранов.

Сегодня, по мнению эксперта, особое внимание стоит уделить тому, что при освобождении городов и сел из кровавых лап украинских террористов бойцы специальной военной операции водружают российские флаги, показывая миру, что теперь это территория, где нет места нацизму и ненависти к человеку, теперь это территория настоящей свободы и справедливости.