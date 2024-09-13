сегодня в 07:56

Ким: промышленное предприятие горит в Николаеве после удара БПЛА «Герань»

Обломки российского беспилотника «Герань» упали на территорию промышленного предприятия в украинском городе Николаев. Об этом в своем Telegram-канале написал глава областной военной администрации региона соседней страны Виталий Ким.

Украинским силам ПВО удалось сбить российский беспилотник сегодня ночью. Однако его обломки упали на территорию промышленного предприятия в городе Николаев и спровоцировали пожар.

Российские войска 12 сентября атаковали объекты энергетики, а также аэродромы и склады техники ВСУ на Украине. Солдатам удалось уничтожить бойцов противника в 134 районах зоны СВО.

Ранее ВС РФ атаковали Полтавский военный институт связи на Украине. Отставной советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что эта цель была стратегически правильной.