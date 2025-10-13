Российских резервистов смогут привлекать к операциям за рубежом

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, который позволяет привлекать резервистов ВС РФ для выполнения задач за пределами страны, сообщает ТАСС .

Проект предлагает внести изменения в федеральный закон «Об обороне». Нововведения позволяют привлекать людей из мобилизационного резерва к выполнению задач в период возникновения вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций или при использовании ВС РФ за рубежом.

Речь идет о россиянах, которые заключили контракт с Минобороны о пребывании в резерве. Согласно действующей версии закона, сейчас привлекать резервистов к таким задачам можно только в период мобилизации или в военное время.

Таким образом, как добавил заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов, изменения помогут привлекать резервистов к выполнению задач на территории РФ и за рубежом и в мирное время. Резервисты будут привлекаться к выполнению операций путем призыва на специальные военные сборы.

Ранее в Госдуме назвали условие для отправки срочников на СВО. Они могут быть привлечены к участию в спецоперации при прорыве противника на приграничные территории России.

