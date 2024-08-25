Российские военные, освобожденные из плена Украины, прилетели в Москву
Самолет с освобожденными из украинского плена российскими военными прибыл в Россию из Белоруссии, сообщают «Известия».
На месте прибытия их встретила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, военные очень мужественно перенесли переезд. Она отметила, что им окажут всю необходимую помощь.
Прибывшие военные сразу позвонили домой и связались с родными.
Военнослужащим раздали флаги России.
Ранее Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что работа по возвращению военнопленных в РФ будет продолжаться.