Российские военные, освобожденные из плена Украины, прилетели в Москву

Самолет с освобожденными из украинского плена российскими военными прибыл в Россию из Белоруссии, сообщают « Известия ».

На месте прибытия их встретила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, военные очень мужественно перенесли переезд. Она отметила, что им окажут всю необходимую помощь.

Прибывшие военные сразу позвонили домой и связались с родными.

Военнослужащим раздали флаги России.

Ранее Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что работа по возвращению военнопленных в РФ будет продолжаться.