Российские ученые разработали новую модель изучения поведения льда при ударах

Группа ученых из МФТИ и Института проблем механики РАН им. А.Ю. Ишлинского разработала комбинированную модель, позволяющую точно анализировать поведение льда при медленных ударных нагрузках, сообщает сайт MK.Ru .

Исследователи создали инновационную модель упругопластичности. Эта разработка позволяет с высокой точностью моделировать сложное поведение льда при воздействии медленных ударных нагрузок.

Впервые появилась возможность детально анализировать, как удары вызывают образование внутренних напряжений и волн деформации, что приводит к формированию и распространению трещин. По мнению ученых, новая модель важна для повышения безопасности освоения Арктического региона, где лед оказывает постоянное воздействие на корабли и буровые платформы.

Реакция льда на внешние силы зависит от температуры, скорости деформации и других факторов. Лед может вести себя как вязкая жидкость или как хрупкий материал, что затрудняет прогнозирование его поведения. Традиционные математические модели учитывают только отдельные свойства льда, однако при столкновениях, например, судна с айсбергом на скорости до 7 м/с, необходимо учитывать как пластичные, так и хрупкие характеристики. Новая модель позволяет комплексно описывать эти процессы, что существенно облегчает работу специалистов при проектировании объектов в Арктике.