Российские туристы отравились дикой хурмой в Таиланде

Семь российских туристов отравились дикой хурмой в Таиланде. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, их поместили в реанимацию тайской больницы, сообщает Mash .

Компания из 5 мужчин и 2 женщин приехала в Сураттхани, чтобы погулять в природном парке Khao Na Nai Luang Dharma. На обочине заметили дерево с хурмой, сорвали плоды и съели. Через полтора часа получили симптомы отравления: рвоту, обморок, боль в груди, тошноту и пену изо рта.

Выяснилось, фрукт, который они съели, — Phol Sam Klur, иначе говоря — дикорастущий родственник хурмы. В сыром виде его есть нельзя из-за токсинов.

Кроме того, за это туристам может грозить штраф до 6к бат (16к рублей) или до трех лет лишения свободы. Согласно местным законам срывать плоды с деревьев, даже в общественных местах, запрещено.