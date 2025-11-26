сегодня в 12:46

Российские школы смогут использовать биометрию для прохода на территорию

В Госдуму внесут законопроект, который позволит российским школам использовать биометрию для доступа на свою территорию. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, сообщает РИА Новости .

Данный способ прохода на территорию школы будет альтернативой картой и пропускам. Преимущество биометрии заключается в том, что ее нельзя потерять или передать постороннему человеку.

В аппарате Григоренко, что благодаря данному способу периметр учебного заведения станет еще безопаснее. Кроме того, мониторинг посещаемости будет значительно упрощен.

Благодаря биометрии родители всегда будут знать, посещает ли их ребенок школу.

Ранее стало известно, что пилотный запуск системы биометрической идентификации запустят в России. С 2026 года пассажиры смогут воспользоваться инновационным способом посадки в поезда.

